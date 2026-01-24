Napoli il successore di Lucca arriva subito per 25 milioni? Conte ha un nome in testa

Il Napoli si prepara alla prossima stagione con attenzione alle opportunità di mercato. Dopo aver salutato Lorenzo Lucca, il club si concentra su Marcos Leonardo, attualmente all’Al Hilal, come possibile sostituto. La trattativa, valutata intorno ai 25 milioni di euro, rappresenta un passo importante per rafforzare l’attacco. La società azzurra continua a monitorare le opzioni per mantenere un livello competitivo elevato.

Il Napoli guarda avanti e lavora già sul possibile nuovo centravanti. Salutato Lorenzo Lucca, il club azzurro ha individuato in Marcos Leonardo il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, attualmente in forza all’Al Hilal. Come rivelato nei giorni scorsi da Gianluca Di Marzio, l’interesse del Napoli per l’attaccante brasiliano è concreto e in costante crescita. Un dettaglio tutt’altro che secondario riguarda la formula dell’operazione: Marcos Leonardo potrebbe arrivare senza alcuna contropartita tecnica, aspetto che rende l’affare ancora più appetibile per il club di De Laurentiis. Inizialmente si era infatti parlato di uno scambio con Lucca che però ha poi preferito l’Inghiltera.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, il sostituto di Lorenzo Lucca arriva subito: operazione da 15 milioni di euro?Il Napoli si prepara a sostituire Lorenzo Lucca, in partenza già a gennaio, con un investimento di circa 15 milioni di euro.

