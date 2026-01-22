Napoli il sostituto di Lorenzo Lucca arriva subito | operazione da 15 milioni di euro?

Il Napoli si prepara a sostituire Lorenzo Lucca, in partenza già a gennaio, con un investimento di circa 15 milioni di euro. La società azzurra sta valutando diverse opzioni per rafforzare l’attacco e garantire continuità alla squadra nella seconda parte della stagione. La scelta del nuovo attaccante sarà determinante per il progetto sportivo del club, che mira a consolidare la posizione in campionato e nelle competizioni europee.

Il Napoli guarda già al futuro e lo fa partendo dall’attacco. Con Lorenzo Lucca sempre più vicino all’addio, destinato a lasciare la città partenopea già nella finestra di mercato di gennaio, il club azzurro è al lavoro per individuare il profilo giusto su cui puntare per il prosieguo della stagione. Il nome nuovo, che nelle ultime ore sta prendendo quota, è quello di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino, attualmente in forza al Fenerbahce, rappresenterebbe una precisa richiesta di Antonio Conte, che avrebbe indicato proprio En-Nesyri come il sostituto ideale di Lucca. Un centravanti con caratteristiche ben definite: fisicità, profondità, capacità di attaccare l’area e una buona esperienza internazionale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, il sostituto di Lorenzo Lucca è una vecchia conoscenza della Serie A: valutazione da 25 milioni di euroIl Napoli si prepara a sostituire Lorenzo Lucca, una figura nota nel calcio italiano, con una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Napoli, il possibile sostituto di Lorenzo Lucca: occasione dalla Serie A?Il Napoli sta esplorando diverse opzioni per trovare un eventuale sostituto di Lorenzo Lucca, considerando profili dalla Serie A.

