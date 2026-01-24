Napoli dopo Giovane è caccia ad un quinto | non solo Juanlu!

Il Napoli si prepara a rinforzare la rosa di Antonio Conte, dopo aver annunciato il primo acquisto invernale. La squadra cerca un quinto giocatore, oltre a Juanlu, per completare il roster e migliorare le performance stagionali. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è potenziare l’organico con investimenti mirati, mantenendo un approccio sobrio e strategico.

Dopo aver ufficializzato il suo primo acquisto invernale, il Napoli è pronto ad effettuare nuovi colpi per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Con il mercato a saldo nero, però, difficilmente possono avversarsi desideri. Giovanni Manna, direttore sportivo, è molto concentrato a cogliere le occasioni giuste. Nel mirino ora c’è anche un altro nome, oltre Juanlu Sanchez. Napoli, richieste sul mercato: resta viva l’ipotesi Fortini. Il Napoli non si trova in un momento fortunato e positivo della stagione: i tantissimi infortuni hanno condizionato anche le scelte di formazioni. Per questo motivo, con l’innesto di Giovane, si viaggia sempre di più verso il 3-5-2. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Lang, Giovane, Lucca, Juanlu: ore caldissime per il calciomercato del NapoliLe ultime ore del calciomercato del Napoli sono caratterizzate da grande attenzione.

Ancora Juanlu, sempre Juanlu: il Napoli lo prenderebbe subito per passare al 3-5-2 (Di Marzio)Juanlu Sanchez, attualmente al Siviglia, ha raccolto un solo assist in 19 partite e il suo rendimento non è stato particolarmente brillante.

