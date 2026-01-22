Lang Giovane Lucca Juanlu | ore caldissime per il calciomercato del Napoli

Le ultime ore del calciomercato del Napoli sono caratterizzate da grande attenzione. La squadra lavora per gestire le uscite prima di poter perfezionare eventuali acquisti, mantenendo una situazione finanziaria attenta. Giovane, Lang, Lucca e Juanlu sono tra i nomi più discussi in questa fase, mentre i tifosi attendono sviluppi che possano rafforzare l’organico azzurro.

Sono ore caldissime per il calciomercato del Napoli. Gli azzurri, che restano con la spada di Damocle del 'saldo zero', devono prima completare operazioni in uscita per poi farne in entrata. Il più vicino a lasciare la squadra partenopea è Noa Lang, che sembrerebbe ormai destinato al Galatasaray. Il mercato di gennaio del Napoli si caratterizza per un approccio strategico e senza eccessi. Se Lang va via a titolo definitivo, può essere effettuato un acquisto a titolo definitivo. Il Napoli su Giovane e sonda anche Daniel Maldini. Confermata l'esclusiva: contatti per Lorenzo Lucca al Siviglia, ora gli spagnoli offrono Juanlu Sanchez in cambio. Il Napoli è su Giovane. Contatti in corso tra le parti. L'esperto di mercato fa anche il nome di Giovane dell'Hellas Verona, ma tutto dipende sempre dalle cessioni di Lang e Lucca.

