Immacolata a Napoli l' omelia del cardinale Battaglia | Politica vera è responsabilità non potere

«Il nostro tempo, il nostro Paese, la nostra terra hanno sempre più bisogno di donne e uomini capaci di coraggio e di umiltà, di servitori che sappiano mettere da parte il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Immacolata a Napoli, l'omelia del cardinale Battaglia: «Politica vera è responsabilità non potere»

News recenti che potrebbero piacerti

Buona festa dell’Immacolata da Via Toledo, Quartieri Spagnoli, Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Napoli invasa dai turisti per il weekend dell'Immacolata. Dal lungomare a S.Gregorio Armeno un fiume di persone in strada #ANSA Vai su X

Immacolata a Napoli, l'omelia del cardinale Battaglia: «Politica vera è responsabilità non potere» - «Il nostro tempo, il nostro Paese, la nostra terra hanno sempre più bisogno di donne e uomini capaci di coraggio e di umiltà, ... Secondo msn.com