Napoli accordo con Dongfeng | sarà sponsor e automotive partner

Napoli ha annunciato una collaborazione con Dongfeng, che diventa sponsor e partner nel settore automotive. L’accordo, ufficializzato alla vigilia della partita contro la Juventus allo Juventus Stadium, rafforza la presenza del club nel settore automobilistico. Questa collaborazione mira a sostenere iniziative congiunte e sviluppare progetti condivisi, consolidando la relazione tra il Napoli e il brand cinese nel contesto sportivo e commerciale.

Debutterà ufficialmente allo Juventus Stadium, nella partita di cartello della 22esima giornata della Serie A, in programma alle ore 18.00 di domenica 25 gennaio 2026, la collaborazione fra il Napoli e la Dongfeng Motor Corporation. Alla vigilia del match pomeridiano contro i bianconeri di Luciano Spalletti, tecnico del terzo scudetto degli azzurri, la società campana ha annunciato l'inizio di una partnership con il colosso automobilistico cinese. L'accordo sarà valido per il prossimo biennio (la scadenza è fissata al termine della stagione 20272028), con il ruolo di Global Automotive Partner che garantirà la fornitura di nuove vetture allo staff del club partenopeo e una presenza del marchio sulla manica delle maglie da gara in tutte le competizioni nazionali ed internazionali disputate dagli uomini di Antonio Conte.

