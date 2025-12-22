Napoli accordo con Google | Gemini e Pixel nuovi partner ufficiali per il 2025-2026
Un’intesa di grande prestigio per il Napoli. Il club azzurro ha ufficializzato una nuova partnership con Google: per la stagione 2025-2026, Google Gemini e Google Pixel saranno rispettivamente Official AI Partner e Official Smartphone Partner della società campione d’Italia. Di seguito il comunicato ufficiale. “Google Pixel è la linea di dispositivi hardware (smartphone, tablet, orologi) approdata anche in Italia – si legge nella nota del club – da diversi anni e Google Gemini è l’intelligenza artificiale dell’azienda tech. La partnership nasce dall’incontro tra l’identità globale della Ssc Napoli e l’innovazione tecnologica di Google, con l’obiettivo di sviluppare nuovi linguaggi, contenuti e iniziative capaci di coinvolgere la tifoseria azzurra in modo sempre più partecipativo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
