nadia battocletti cerca il bis al campaccio grande sfida contro le africane per nuovo sigillo campestre

Nadia Battocletti si rimetterà in gioco a tre settimane di distanza dalla vittoria ottenuta lo scorso 31 dicembre alla BOclassic: l’appuntamento è per domenica 25 gennaio, quando l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri sarà una delle stelle più luminose del Campaccio, tappa gold del World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di cui l’azzurra è la detentrice. Si gareggerà sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). La data è stata rinnovata rispetto al tradizionale appuntamento dell’Epifania, per l’occasione posticipato di un paio di settimane a causa dei Mondiali di cross che si sono disputati sabato 10 gennaio a Tallahassee (USA). 🔗 Leggi su Oasport.it

