Nadia Battocletti torna al Campaccio | Voglio vincere ancora

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadia Battocletti, fresca del successo agli Europei di cross, si prepara a tornare al Campaccio 2026 con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria. La campionessa italiana dimostra ancora una volta la sua determinazione e passione per la corsa, pronta a sfidare i propri limiti e a lasciare il segno anche questa volta. Un ritorno atteso dagli appassionati di atletica, che si aspettano grandi emozioni e trionfi da parte della giovane atleta.

Immagine generica

Dopo il trionfo agli Europei di cross, Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Campaccio 2026: la campionessa. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Campaccio 2026: “Farò di tutto per vincere ancora”

Leggi anche: Nadia Battocletti torna in gara! Instancabile dopo le medaglie mondiali, impegno su strada

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nadia Battocletti torna al Campaccio, al via il 25 gennaio; Nadia Battocletti torna a correre al Campaccio Cross Country 2026: «Voglio vincere e godermi la giornata; Nadia Battocletti al Campaccio 2026; Battocletti torna al Campaccio: “Voglio vincere e godermi la gara”.

nadia battocletti torna campaccioNadia Battocletti al Campaccio 2026: ritorno da protagonista a San Giorgio su Legnano - Nadia Battocletti torna al Campaccio Cross 2026 a San Giorgio su Legnano. milanosportiva.com

nadia battocletti torna campaccioNadia Battocletti - È un venerdì nero, anzi nerissimo per l’atletica italiana: la strada che conduce alla conquista dei campionati europei a squadre s’è fatta già ... sport.virgilio.it

Nadia Battocletti, chi è l'azzurra che ha vinto il bronzo nei 5000 metri: record, famiglia, religione e passioni - Nadia Battocletti detta “StraordiNadia”, lo ha fatto di nuovo: terzo posto nei 5000 m e medaglia di bronzo acquisita. leggo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.