Nadia Battocletti torna al Campaccio | Voglio vincere ancora
Nadia Battocletti, fresca del successo agli Europei di cross, si prepara a tornare al Campaccio 2026 con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria. La campionessa italiana dimostra ancora una volta la sua determinazione e passione per la corsa, pronta a sfidare i propri limiti e a lasciare il segno anche questa volta. Un ritorno atteso dagli appassionati di atletica, che si aspettano grandi emozioni e trionfi da parte della giovane atleta.
Dopo il trionfo agli Europei di cross, Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Campaccio 2026: la campionessa. 🔗 Leggi su Sportface.it
