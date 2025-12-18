Nadia Battocletti torna al Campaccio | Voglio vincere ancora

Nadia Battocletti, fresca del successo agli Europei di cross, si prepara a tornare al Campaccio 2026 con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria. La campionessa italiana dimostra ancora una volta la sua determinazione e passione per la corsa, pronta a sfidare i propri limiti e a lasciare il segno anche questa volta. Un ritorno atteso dagli appassionati di atletica, che si aspettano grandi emozioni e trionfi da parte della giovane atleta.

È un venerdì nero, anzi nerissimo per l'atletica italiana: la strada che conduce alla conquista dei campionati europei a squadre s'è fatta già

Nadia Battocletti, chi è l'azzurra che ha vinto il bronzo nei 5000 metri: record, famiglia, religione e passioni - Nadia Battocletti detta "StraordiNadia", lo ha fatto di nuovo: terzo posto nei 5000 m e medaglia di bronzo acquisita.

#Campaccio 2026: ufficiale la partecipazione della #campionessa europea di #cross, Nadia Battocletti

Nadia Battocletti in testa al World Cross Country Tour! Campaccio decisivo, ma attenzione a Shimket

