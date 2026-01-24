Myriam Sylla si ferma | altro stop in Turchia due settimane senza giocare Le voci sul ginocchio

Myriam Sylla non ha partecipato alla partita dell’18ª giornata della Sultanlar Ligi in Turchia, fermandosi per un nuovo stop. Si parla di problemi al ginocchio, che la tengono lontana dal campo per almeno due settimane. La giocatrice francese, presente in questa stagione nel massimo campionato turco di volley femminile, dovrà affrontare un periodo di recupero prima di poter tornare in gioco.

Myriam Sylla non è scesa in campo all’Hasan Dogan in occasione della 18ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice non ha contribuito al successo del suo Galatasaray Istanbul contro il poco quotato Bahcelievler Bld., regolato a domicilio per 3-0 (25-17; 25-18; 25-21) in 72 minuti di gioco. A guidare la formazione di coach Massimo Barbolini, reduce dalla pesante battuta d’arresto contro il VakifBank Istanbul, ci hanno pensato Alexia Ioana Carutasu (24 punti) e Wang Yuanyuan (10), da annotare anche le sette marcature di Ilkin Aydin. L’attaccante italiana non disputa un incontro ufficiale dallo scorso 10 gennaio, quando mise a segno 15 punti con il 48% in attacco e il 50% in ricezione in occasione della vittoria delle giallorosse per 3-1 contro il Kuzeyboru in campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

