Luciano Darderi impresa spettacolo! Elimina Khachanov dagli Australian Open e va agli ottavi

Luciano Darderi si è distinto agli Australian Open, eliminando Khachanov e qualificandosi per gli ottavi di finale. Tra gli italiani in gara nella notte a Melbourne, è stato il primo a concludere la partita, dimostrando grande determinazione e sensibilità tecnica. La sua prestazione rappresenta un risultato importante nel percorso del torneo, sottolineando il valore e la crescita del tennis italiano.

Spettacolare impresa di Luciano Darderi agli Australian Open. Della nutrita schiera di azzurri impegnati nella notte italiana a Melbourne è lui il primo a chiudere, ed è anche l'uomo che compie l'impresa di maggior caratura. Il classe 2002 nato a Villa Gesell batte per 7-6(5) 3-6 6-3 6-4 il russo Karen Khachanov, va agli ottavi di finale e potrebbe attendere Jannik Sinner, qualora l'altoatesino battesse l'americano Eliot Spizzirri (all'atto della conclusione del match in questione i due sono ancora in campo). Tre ore e 23 minuti, quelle di lotta che creano una prospettiva davvero bella sulla 1573 Arena.

