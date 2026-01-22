Gli azzurri agli Australian Open | avanti Sinner Musetti e Darderi

Gli Australian Open 2026 vedono protagonisti i tennisti italiani, con Sinner, Musetti e Darderi in gara. La giornata ha offerto diverse sfide e risultati, tra conferme di talento e incontri di rilievo. Mentre alcuni azzurri avanzano nel torneo, altri affrontano momenti di difficoltà nei doppi. Un appuntamento importante per il tennis italiano, che continua a confermare la propria presenza nel circuito internazionale.

Melbourne, 22 gennaio 2026 - Giornata intensa per il tennis italiano agli Australian Open, tra conferme, derby azzurri e qualche delusione nei tabelloni di doppio. Sorride Luciano Darderi, che si prende il terzo turno con una vittoria di grande spessore contro Sebastian Baez. Il punteggio ( 6-3 1-6 6-4 6-3 ) racconta solo in parte una partita in cui l’italo-argentino ha saputo stringere i denti e reggere le fasi più complicate, nonostante non fosse al meglio dopo i problemi fisici accusati nel match precedente. Baez parte forte in ogni set, ma Darderi assorbe la pressione e colpisce nei momenti chiave, mostrando una maturità sempre più importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

