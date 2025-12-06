Malore nel negozio inutili i soccorsi | muore a 62 anni Anna Rita Angelelli

Si accascia a terra mentre si trova nel negozio Energy di piazzale Ciabotti, nel complesso commerciale Arcobaleno. Allertati i soccorsi sono partiti i tentativi di rianimare la 62enne che era in stato di incoscienza. Sul posto ieri poco dopo le 12 si sono portati automedica e ambulanza. Per oltre mezz’ora i sanitari hanno provato a far ripartire il cuore della donna, Anna Rita Angelelli, fondatrice e direttrice di una piccola casa editrice (Le Mezzelane) di Santa Maria Nuova. Purtroppo per lei non c’è stato proprio nulla da fare. Ai negozianti non è rimasto che abbassare la saracinesca, in attesa dell’agenzia funebre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

