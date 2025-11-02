Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero 1 al mondo | quanto ha incassato finora nel 2025 la cifra da record

La vittoria di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi ha certificato un divario abissale con tutti gli altri tennisti del circuito (escluso Carlos Alcaraz). Si è visto concretamente contro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero 1 al mondo: quanto ha incassato (finora) nel 2025, la cifra da record

Radio1 Rai. . #Tennis Jannik #Sinner vince la finale del #RolexParisMasters e, da domani, tornerà ad essere di nuovo n.1 del ranking mondiale, scavalcando #Alcaraz. L'azzurro, a Parigi, ha battuto il canadese #AugerAliassime per 6-4, 7(7)-6(4) - facebook.com Vai su Facebook

On the line domani a Parigi: - Se Sinner vince torna NUMERO 1 DEL MONDO (e tiene vive le speranze per chiudere l'anno da n. 1) - Se Auger-Aliassime vince si qualifica a Torino (salirebbe addirittura al 5° posto nella race) - X Vai su X

Sinner a Parigi vince il trofeo disegnato da un italiano: cosa rappresenta l’albero - Jannik si è laureato campione nell'ultimo Masters 1000 stagionale e ha alzato al cielo un premio che porta la firma di un suo connazionale ... Secondo corrieredellosport.it

ATP Masters 1000, Parigi: Sinner trionfa e si riprende il primo posto! - Aliassime non riesce a passare anche su Sinner e si ferma in finale, l'altoatesino si riprende il primo posto! Da generationsport.it

Sinner vince Masters Parigi e torna il numero 1 al mondo - Aliassime al termine della finale del singolare maschile della settima giornata del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Parigi ... Secondo ilsole24ore.com