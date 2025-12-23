Multe a Prato la stima | oltre 21 milioni nel 2026 ogni giorno una valanga di contravvenzioni stradali

Nel bilancio di previsione del Comune di Prato, si stima che nel 2026 i proventi derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada raggiungeranno oltre 21 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una previsione basata sulle tendenze attuali e anticipa un’ampia attività di controllo e sanzioni sulle strade della città. Un dato che evidenzia l’importanza della sicurezza stradale e delle normative vigenti per garantire un ambiente più sicuro per tutti gli utenti.

Prato, 23 dicembre 2025 – Nel bilancio di previsione del Comune si stima che i proventi per le contravvenzioni al codice della strada nel 2026 saranno 21.429.000 euro, un milione in meno rispetto all’anno precedente. Una cifra sicuramente impattante sulla sensibilità dei cittadini, sebbene ci sia da chiarire che la metà o poco più di quella somma corrisponda alle multe che saranno staccate dagli agenti della polizia locale nel corso del 2026. Il restante è il risultato dell’ammontare dell’auspicato recupero delle sanzioni degli anni precedenti, divenute ruoli esattoriali, e quindi non incassate, anche se sono stati avviati gli iter per la riscossione coattiva di Sori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

