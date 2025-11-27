Scalata di Mps a Mediobanca | indagati Caltagirone Milleri e Lovaglio

Francesco Gaetano Caltagirone, l’ad di Luxottica e Delfin Francesco Milleri e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio sono indagati dalla Procura di Milano con le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza per la scalata di Mps a Mediobanca. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è confermata da fonti giudiziarie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scalata di Mps a Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio

