Caltagirone può salire al 20% di Mps C’è l’ok della Bce

Roma, 4 novembre 2025 – Con il via libera arrivato dalla Bce, Francesco Gaetano Caltagirone può salire fino a sfiorare il 20% di Monte dei Paschi di Siena. E’ quanto sostengono indiscrezioni riportate su più quotidiani, in particolare il Corriere della Sera e La Stampa, questa mattina. Grazie all'accoglimento da parte dell'istituto di Francoforte della richiesta inoltrata ad agosto dal gruppo romano, l'imprenditore potrà infatti, tra i vari scenari, salire ulteriormente nel capitale dell'istituto senese. Questo si tradurrebbe, tra l'altro, in una maggiore presenza in Generali in quanto, oggi, oltre l'86% del capitale di Mediobanca è di Mps e l'istituto di Piazzetta Cuccia con il 13,1% è il primo azionista del gruppo assicurativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caltagirone può salire al 20% di Mps. C’è l’ok della Bce

Scopri altri approfondimenti

Arriva il via libera Bce, Caltagirone può salire fino al 20% di Mps - @Gibadiplomatico su La Stampa - X Vai su X

Tele Pegaso. . IL FATTO RACCONTATO del 31/10/25 CALTAGIRONE ''SOCIAL HOUSING'' STORIA FINITA? ospite Domenico Palazzo, conduce Gianni Amato. #socialhousing #comunecaltagirone #fabioroccuzzo #caltagirone #disoccupazionegiovanile - facebook.com Vai su Facebook

Mps, Caltagirone potrà salire fino al 20%: via libera della Bce - Il via libera sarebbe arrivato lunedì dopo che ad agosto, mentre era in corso l'opas su Mediobanca, Caltagirone aveva presentato una richiesta di incremento della partecipazione ... Secondo msn.com

Mps, Caltagirone autorizzato dalla BCE a salire fino al 20% - Francesco Gaetano Caltagirone ora può allungare le sue mani su Banca Monte dei Paschi di Siena e, di conseguenza, anche su Generali. Si legge su it.investing.com

Mps, via libera della Bce a Caltagirone: il pacchetto potrà sfiorare il 20% - Il gruppo Caltagirone potrà salire oltre il 10% — e quindi in teoria fino a una quota appena sotto il 20% — del Monte dei Paschi. Come scrive msn.com