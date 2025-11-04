Caltagirone può salire al 20% di Mps C’è l’ok della Bce

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 novembre 2025 – Con il via libera arrivato dalla Bce, Francesco Gaetano Caltagirone può salire fino a sfiorare il 20% di Monte dei Paschi di Siena. E’ quanto sostengono indiscrezioni riportate su più quotidiani, in particolare il Corriere della Sera e La Stampa, questa mattina. Grazie all'accoglimento da parte dell'istituto di Francoforte della richiesta inoltrata ad agosto dal gruppo romano, l'imprenditore potrà infatti, tra i vari scenari, salire ulteriormente nel capitale dell'istituto senese. Questo si tradurrebbe, tra l'altro, in una maggiore presenza in Generali in quanto, oggi, oltre l'86% del capitale di Mediobanca è di Mps e l'istituto di Piazzetta Cuccia con il 13,1% è il primo azionista del gruppo assicurativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

caltagirone pu242 salire al 20 di mps c8217232 l8217ok della bce

© Quotidiano.net - Caltagirone può salire al 20% di Mps. C’è l’ok della Bce

Scopri altri approfondimenti

caltagirone pu242 salire 20Mps, Caltagirone potrà salire fino al 20%: via libera della Bce - Il via libera sarebbe arrivato lunedì dopo che ad agosto, mentre era in corso l'opas su Mediobanca, Caltagirone aveva presentato una richiesta di incremento della partecipazione ... Secondo msn.com

Mps, Caltagirone autorizzato dalla BCE a salire fino al 20% - Francesco Gaetano Caltagirone ora può allungare le sue mani su Banca Monte dei Paschi di Siena e, di conseguenza, anche su Generali. Si legge su it.investing.com

caltagirone pu242 salire 20Mps, via libera della Bce a Caltagirone: il pacchetto potrà sfiorare il 20% - Il gruppo Caltagirone potrà salire oltre il 10% — e quindi in teoria fino a una quota appena sotto il 20% — del Monte dei Paschi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caltagirone Pu242 Salire 20