Mozzorecchi in guanti bianchi a Crans-Montana è un’espressione che richiama un approccio sobrio e diretto, simile a un gesto deciso e senza fronzoli. La frase riflette un sentimento di frustrazione e desiderio di decidere rapidamente, spesso associato alla ricerca di un capro espiatorio. Un modo di esprimersi che privilegia la chiarezza e l’efficacia, senza ricorrere a sensazionalismi, in linea con uno stile semplice e preciso.

Dal garantismo sussiegoso alla bestialità demagogica. Il governo muove guerra diplomatica e morale alla Svizzera perché un tribunale fissa una cauzione per la libertà degli indagati. Siamo un paese folle, costruito sulla gogna per i presunti colpevoli Tanto valeva impiccare i coniugi Moretti al primo albero. Una cosa spiccia ma agile, semplice, corrispondente al sentimento generale verso il capro espiatorio prima e al di là di ogni regola e accertamento di responsabilità. Siamo un paese folle, costruito sulla gogna pubblica per i presunti colpevoli e sull’unità operativa e di carriera di chi accusa e di chi giudica, abbiamo l’abominio rigurgitante del carcere afflitto dalla piaga della custodia preventiva, e nel pieno di un referendum che si vuole riformatore della giustizia sommaria il governo si improvvisa sceriffo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

