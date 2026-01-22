A Crans-Montana, i teloni bianchi che coprivano Le Constellation, danneggiato dall’incendio di Capodanno, sono stati rimossi per la prima volta dal 1° gennaio 2026. Questo intervento segna un passo importante nel processo di recupero e riqualificazione del locale, simbolo di una comunità che guarda al futuro con rinnovata fiducia.

Per la prima volta dalla notte del 1° gennaio 2026, a Crans-Montana vengono rimossi i teloni bianchi che fino a oggi avevano coperto Le Constellation, il locale devastato dall’incendio della notte di Capodanno. L’edificio, rimasto a lungo schermato alla vista, appare ora così com’era quella sera, con i segni evidenti del rogo che ha provocato la strage e dato avvio a un’inchiesta penale. Sul caso è aperto un procedimento che vede indagati i due gestori del locale, mentre proseguono gli accertamenti sulle responsabilità e sulle condizioni di sicurezza. La rimozione delle coperture consente per la prima volta di osservare direttamente l’interno e l’esterno del club dopo l’incendio, restituendo un’immagine cruda e immobile di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, via i teloni bianchi dal locale Le Constellation

Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le ConstellationLe Constellation, locale di Crans-Montana, è gestito da Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie.

Arrestato Jacques Moretti, uno dei proprietari del locale Le Constellation di Crans-MontanaNella giornata di ieri, in Svizzera, è stato arrestato Jacques Moretti, uno dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; Crans Montana. Mobili e scatoloni via dal locale di Moretti, il Tg1 riprende il trasloco; Dopo Crans Montana chiuso un locale a Milano: l'unica via di fuga una scala a chiocciola; Crans-Montana, mancate autopsie, ritardi, perquisizioni mai effettuate. Tutte le falle nell'indagine.

Crans-Montana, via all’autopsia sulle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi: Cerchiamo la veritàSono iniziati i lavori di analisi sule salme dei 16enni Chiara Costanzo e Achille Barosi, due delle sei vittime italiane della strage di capodanno a Crans ... fanpage.it

Strage di Crans-Montana, nel lounge bar Le Constellation molto legno e una sola via di fugaDopo l'incendio di Capodanno al Constellation, emergono dettagli sulla struttura del locale e interrogativi sulla sicurezza ... ilfattoquotidiano.it

“Ho ancora l’odore del fumo addosso. Quella notte a Crans-Montana non l’ho vissuta: l’ho subita. E quando dico “incendio”, non pensate solo a una fiamma da spegnere. Pensate a un inferno improvviso, a urla che ti restano nelle orecchie, a persone che corr - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano x.com