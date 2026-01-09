Crans-Montana | al liceo Moreschi di Milano palloncini bianchi per Chiara Costanzo

Al liceo Moreschi di Milano, questa mattina, sono stati lanciati centinaia di palloncini bianchi in memoria di Chiara Costanzo. L'iniziativa si è svolta nel cortile della scuola intorno alle 10, come momento di commemorazione e rispetto. Un gesto semplice ma significativo, che ha coinvolto studenti e insegnanti nel ricordo di Chiara.

Centinaia di palloncini bianchi sono stati lanciati in cielo stamattina intorno alle 10 dal cortile del liceo scientifico Moreschi di Milano in memoria di Chiara Costanzo. L'alunna dell'istituto è morta a 16 anni nel rogo di Capodanno a Crans-Montana.

Crans-Montana: al liceo Moreschi di Milano palloncini bianchi in cielo per Chiara Costanzo - (LaPresse) Centinaia di palloncini bianchi sono stati lanciati in cielo stamattina intorno alle 10 dal cortile del liceo scientifico Moreschi ... stream24.ilsole24ore.com

Crans-Montana, uscita anticipata per permettere ai compagni di partecipare ai funerali di Chiara Costanzo: il Ministro si unisce al dolore di Milano e visita anche la scuola di ... - Montana: il Ministro Valditara partecipa ai funerali di Chiara Costanzo e visita l'istituto di Achille Barosi, mentre in tutte le cl ... orizzontescuola.it

Mattarella a Zurigo incontra le famiglie dei feriti di Crans-Montana: «Italia intera coinvolta» x.com

A Crans-Montana prosegue l’interrogatorio dei proprietari del bar distrutto dall’incendio. Un legale delle vittime ha avanzato una precisa accusa ai Moretti: https://fanpa.ge/d7PzU - facebook.com facebook

