Il 2025 è un anno nero per i media uccisi 67 giornalisti Quasi la metà a Gaza

Tv2000.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacchi alla stampa nel mondo, sono 67 i giornalisti uccisi nel 2025. Lo afferma Reporter senza frontiere secondo cui la minaccia, ormai, arriva soprattutto dalle forze armate. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

