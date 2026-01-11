La demografia imprenditoriale nella provincia di Pistoia si mantiene stabile, con 27 aziende attive al 30 settembre 2026. Nonostante questa continuità numerica, il settore manifatturiero continua a mostrare segnali di difficoltà, riflettendo una situazione di stagnazione che coinvolge l’intera economia locale. Un quadro che evidenzia la necessità di analizzare più approfonditamente le dinamiche di crescita e sviluppo del tessuto imprenditoriale.

Pistoia, 11 gennaio 2026 – Nell’arco di un anno, nello specifico prendendo come riferimento la data del 30 settembre (fine del terzo trimestre), le imprese attive nella nostra provincia non si sono spostate di una virgola: erano 27.076 alla fine dell’estate 2024 e sempre le stesse sono anche nello stesso momento del 2025. È questo lo scenario descritto nell’ultima analisi diffusa sulla demografia imprenditoriale dalla Camera di commercio Pistoia-Prato: complessivamente, l’area vasta mostra una variazione tendenziale aggregata del +0,5% ma regna ancora la difficoltà strisciante nei settori produttivi tradizionali, in particolare della manifattura, che continua a far registrare flessioni in entrambe le province. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La demografia imprenditoriale. Tiene il numero delle aziende attive. Ma la manifattura resta in affanno

Leggi anche: Manifattura padovana in affanno: calano i consumi elettrici

Leggi anche: Sistema imprenditoriale riminese, quasi 35 mila imprese attive. Oltre 100 attività ogni 1.000 abitanti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cciaa Prato Pistoia, tiene il numero di imprese attive ma manifattura resta in affanno.

Tiene il numero delle imprese attive, ma la manifattura resta in affanno - A fine settembre 2025, oltre alle imprese attive, risultano iscritte al Registro delle imprese 4. valdinievoleoggi.it

Rapporto annuale di Aforisma sullo stato di salute dell'economia pugliese Aforisma ha presentato oggi uno studio su export, occupazione, struttura imprenditoriale, demografia con approfondimenti sulla provincia di Lecce, connotata come territorio a rischi - facebook.com facebook