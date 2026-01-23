Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion dopo il pagamento di una cauzione di 200.000 franchi. La decisione ha suscitato reazioni, tra cui l’indignazione di Giorgia Meloni, che ha definito l’evento un “oltraggio alle vittime”. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica a seguito della tragedia di Capodanno in cui sono decedute 40 persone.

Jacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti sarà sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Perché è stato scarcerato? La decisione del Tribunale delle misure coercitive di scarcerare Moretti è stata presa «a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato» la cauzione di 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crans-Montana, Jacques Moretti libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, oltraggio alle vittime»

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. ?Tajani: «Oltraggio alle famiglie»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion, che ha disposto la scarcerazione dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi da parte di un amico.

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: un amico ha pagatato la cauzione di 200mila franchi. ?Tajani: «Oltraggio alle famiglie»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion, che ha disposto la scarcerazione dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Crans Montana, Jacques Moretti: Non scappo, voglio la verità. E Cyane voleva denunciare la coppia; Crans, Moretti libero: pagata la cauzione di 200mila franchi. Meloni: Indignata da scarcerazione - Meloni, indignata da scarcerazione Moretti: Oltraggio a memoria vittime; Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti; Crans Montana, Jacques Moretti senza redditi: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da….

Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti dopo il pagamento della cauzioneScarcerato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana: ha lasciato il carcere dopo il pagamento di una cauzione da 200 mila franchi. Indagato per omicidio, lesioni e in ... panorama.it

Crans-Montana, Jacques Moretti esce dal carcere: cauzione di 200 mila franchi pagata da un amicoL'uomo sarà sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità ... ilsecoloxix.it

Jacques Moretti esce di carcere. Il gerente del Constellation di Crans-Montana è stato rilasciato su cauzione: un amico stretto ha versato i 200mila franchi richiesti. - facebook.com facebook

Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che que x.com