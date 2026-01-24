Momenti di tensione a Vallo della Lucania per un Giovane in stato di agitazione

Da cilentoreporter.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vallo della Lucania si sono verificati momenti di tensione a causa di un giovane in stato di agitazione, come riportato da SET TV. L’episodio ha coinvolto la comunità locale, che ha assistito a un episodio di certo impatto. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

De Luca: “rivendico con orgoglio che la Campania è tra le poche regioni italiane ad avere un bilancio sanitario in attivo” Codacons Cilento: “Sportelli chiusi, servizi che spariscono, paesi che muoiono. Basta retorica, serve responsabilità” De Luca: “rivendico con orgoglio che la Campania è tra le poche regioni italiane ad avere un bilancio sanitario in attivo” Codacons Cilento: “Sportelli chiusi, servizi che spariscono, paesi che muoiono. Basta retorica, serve responsabilità” De Luca: “rivendico con orgoglio che la Campania è tra le poche regioni italiane ad avere un bilancio sanitario in attivo” Codacons Cilento: “Sportelli chiusi, servizi che spariscono, paesi che muoiono. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

momenti di tensione a vallo della lucania per un giovane in stato di agitazione

© Cilentoreporter.it - Momenti di tensione a Vallo della Lucania per un Giovane in stato di agitazione

Leggi anche: Incendio a Vallo della Lucania: auto in sosta prende fuoco, attimi di tensione

Leggi anche: Vallo della Lucania, nuova aula di ascolto protetto per i minori

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Lite accesa e forti momenti di tensione a Tuturano: intervengono polizia e 118; Porto Garibaldi, momenti di tensione in centro: arrestato un uomo; Ragazzo ucciso a scuola, momenti di tensione all'ingresso dell'istituto di 'Aba'. Il video; Schiavonea, momenti di tensione al Quadrivio.

momenti di tensione aIncendio in via dei Marmi a Forio Pompieri in azioniMomenti di tensione nel pomeriggio a Forio, in località via dei Marmi, dove un incendio di sterpaglie ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e delle autorità competenti. Le fiamme, s ... ilgolfo24.it

momenti di tensione aCon una pistola semina il panico: attimi di paura a Vallo della LucaniaMomenti di forte tensione a Vallo della Lucania, dove un giovane, originario di Abatemarco, ha seminato il panico in diversi punti del centro cittadino. Il ragazzo si aggirava per le strade ... ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.