vallo della lucania nuova aula di ascolto protetto per i minori

È operativa nella cittadella giudiziaria a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, la nuova Aula di Ascolto Protetto per i minori, uno spazio realizzato per garantire un ambiente sicuro e adeguato alle audizioni nell'ambito di procedimenti civili e penali. La struttura, pensata per accogliere bambini anche molto piccoli, vittime o testimoni, è stata allestita con arredi soft e non giudiziari per limitare l'impatto emotivo del momento dell'ascolto. L'aula è dotata di sistemi di videoregistrazione che consentono al giudice di raccogliere la testimonianza senza la presenza del minore in udienza.

