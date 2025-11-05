Incendio a Vallo della Lucania | auto in sosta prende fuoco attimi di tensione
Fuoco e fiamme nel parcheggio della stazione ferroviaria di Vallo della Lucania, oggi, dove un’auto parcheggiata si è improvvisamente incendiata. Sul posto, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per la messa in sicurezza dell'area e le indagini. Accertamenti in corso per risalire alle cause del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
+++ FIAMME IN APPARTAMENTO, PAURA A VALLO +++ Incendio in un appartamento questo pomeriggio a Vallo della Lucania, in via Longobardi. Per spegnere le fiamme sviluppatesi nel vano cucina, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del loc - facebook.com Vai su Facebook
#incendio a #vallo della lucania, fiamme in un appartamento: il rogo partito dal #vano cucina - X Vai su X
Casal Velino, auto in fiamme nel parcheggio della stazione ferroviaria: attimi di paura - Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Vallo della Lucania, dove un’auto parcheggiata, una Renault Zoe, ha improvvisamente preso fuoco. Scrive infocilento.it
Scontro tra auto a Vallo della Lucania, ferito un ottantaduenne - Un incidente stradale si è verificato questa sera in via Angelo Rubino a Vallo della Lucania, coinvolgendo due veicoli. Secondo infocilento.it
Vallo della Lucania, scontro tra auto: 82enne in ospedale - Per cause da verificare, sono venute a contatto due automobili delle quali una FIAT Panda guidata da un uomo ottantaduenne me ... Riporta msn.com