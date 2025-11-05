Incendio a Vallo della Lucania | auto in sosta prende fuoco attimi di tensione

Salernotoday.it | 5 nov 2025

Fuoco e fiamme nel parcheggio della stazione ferroviaria di Vallo della Lucania, oggi, dove un'auto parcheggiata si è improvvisamente incendiata.  Sul posto, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per la messa in sicurezza dell'area e le indagini. Accertamenti in corso per risalire alle cause del.

Immagine generica

