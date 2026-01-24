Nella giornata di ieri si è svolto in carcere l’interrogatorio di garanzia di un 25enne senegalese arrestato per numerose molestie avvenute a Ravenna, tra la stazione, i giardini Speyer e la biblioteca Classense. L’uomo, ritenuto inidoneo ai centri rimpatrio, continua a essere al centro di attenzione per le sue azioni, che hanno suscitato preoccupazione tra la comunità locale.

Si è svolto ieri in carcere l’interrogatorio di garanzia del 25enne di origine senegalese arrestato per una lunga serie di molestie sessuali avvenute tra la stazione ferroviaria di Ravenna, i giardini Speyer e la biblioteca Classense. L’uomo ha parlato davanti al gip Federica Lipovscek, palesando una condizione di forte disagio personale e problemi che hanno reso l’audizione complessa e frammentata. La Procura chiedeva la conferma della custodia cautelare in carcere, il giudice si è riservato la decisione. Nel corso dell’udienza la difesa, affidata all’avvocato Andrea Maestri – ieri sostituito dal collega Filippo Lorenzi – ha chiesto una perizia psichiatrica per valutare una possibile incapacità di intendere e di volere del giovane, che nel frattempo ha avviato la procedura di richiesta di asilo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molestatore seriale. Inidoneo ai centri rimpatrio. Un altro stop dei medici, come il vandalo della pensilina

Molestatore seriale, incubo finito a PorrettaUn molestatore seriale, responsabile di ripetuti atti persecutori a Porretta, è stato arrestato il 14 gennaio dalla polizia locale.

Arrestato il molestatore seriale. Sette donne palpeggiate. In carcere giovane irregolareÈ stato arrestato un uomo, ritenuto molestatore seriale, responsabile di aver toccato sette donne mentre erano al lavoro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Molestatore seriale. Inidoneo ai centri rimpatrio. Un altro stop dei medici, come il vandalo della pensilina.

Ai domiciliari molestatore seriale di infermiere: 67enne indagato per violenza sessualeBologna, 21 settembre 2024 – È finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un 67enne di origini straniere, pregiudicato. Accusato di violenza sessuale, per aver palpeggiato e ... ilrestodelcarlino.it

Molestatore seriale, incubo finito a PorrettaArrestato per atti persecutori un trentenne straniero che pedinava le donne sole nella zona della stazione e ai giardini pubblici ... ilrestodelcarlino.it

Arrestato il molestatore seriale: sette episodi tra stazione e centro città. Il 25enne è stato rintracciato dalla Squadra Mobile nei pressi dei Giardini Speyer ed è ora in carcere su disposizione del giudice.https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/18417/Arrestato- - facebook.com facebook