Modena - Palermo 0-0 | Reti bianche pochi tiri e molti falli in un Braglia da record

Nel match tra Modena e Palermo, terminato a reti inviolate, si è assistito a una partita caratterizzata da pochi tiri e numerosi falli. Nonostante l'entusiasmo dell'esordio casalingo del 2026 e il saluto al capitano Pergreffi, il confronto ha evidenziato una gara equilibrata e combattiva, con il

Al Modena non basta la carica dell'esordio casalingo nel 2026, nè il saluto a Capitan Pergreffi in un "Braglia" al record stagionale di spettatori (13.800) per tornare a vincere nel fortino di casa: nella ventunesima giornata di Serie BKT arriva un pareggio comunque prezioso per 0-0 contro il.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ferguson e Dovbyk decisivi per la Roma, per il Lecce molti errori tecnici e pochi tiri in portaNella partita tra Lecce e Roma, sono stati decisivi Ferguson e Dovbyk, che hanno contribuito al risultato con le loro prestazioni.

Leggi anche: Juve Stabia, niente da fare contro il Modena: al Braglia, vespe travolte 3-0

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Modena-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi lancia Gomes in mediana e avanza Segre sulla trequarti; Modena-Palermo: info settore ospiti; Modena-Palermo, i precedenti: al Braglia prevalgono i gialloblù, ma non vincono dal 2002. Bilancio in equilibrio tra i gialli e l'arbitro Dionisi; Segre in gol dopo 11: al Palermo basta con lo Spezia. Il Modena torna a vincere.

Palermo, gol annullato e rabbia: a Modena finisce 0-0Il Palermo torna da Modena con un punto e tanta amarezza. Al Braglia finisce 0-0, al termine di una gara intensa e combattuta, ma ai rosanero resta soprattutto la rabbia per il gol annullato nel ... ilovepalermocalcio.com

Modena-Palermo 0-0, le pagelle del matchModena-Palermo, le pagelle dei rosanero dopo il pareggio per 0-0 al Braglia nel match valido per la 21^ giornata del campionato di Serie B ... ilovepalermocalcio.com

Alle 17:15 il Palermo scenderà in campo contro il Modena Questi gli 11 scelti da mister Inzaghi per l'inizio del match Segui la diretta testuale della partita sul nostro sito: link al primo commento - facebook.com facebook

Modena-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi: out Veroli x.com