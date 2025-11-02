Juve Stabia niente da fare contro il Modena | al Braglia vespe travolte 3-0

Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale Non beneficia come si sperava della settimana di riposo: la  Juve Stabia, ancora incerottata, perde al Braglia contro il  Modena  sempre più proiettata verso le zone alte della classifica. Molto più presente e più pronta la squadra di Sottil che non concede azioni pericolose ai campani. Forse il finale è severo, tre gol di scarto – considerando l’ultimo sciagurato autogol – sono eccessivi; di contro, l’attacco spuntato delle vespe non hanno reso pericolosa la vita alla difesa di casa. Modena-Juve Stabia, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

