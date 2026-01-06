Ferguson e Dovbyk decisivi per la Roma per il Lecce molti errori tecnici e pochi tiri in porta

Nella partita tra Lecce e Roma, sono stati decisivi Ferguson e Dovbyk, che hanno contribuito al risultato con le loro prestazioni. Il Lecce ha mostrato alcune difficoltà tecniche e ha prodotto pochi tiri in porta, mentre la Roma ha sfruttato al meglio le proprie qualità, evidenziando il divario tra le due squadre. La differenza è stata principalmente nella superiore qualità tecnica dei giallorossi e nella concretezza degli attaccanti.

LECCE - La differenza l'hanno fatta le due discriminanti più evidenti: il maggiore tasso tecnico della Roma e la concretezza dei suoi attaccanti. Al Via del Mare la squadra di Gasperini si è imposta per 2 a 0 al cospetto di un Lecce apparso un po' sulle gambe, meno compatto del solito e parecchio.

