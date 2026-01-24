Il consigliere Mo Manzi di Piacenza esprime solidarietà a Giorgio Gori dopo un episodio di violenza. Ricorda che impedire il confronto e il dialogo rappresenta un atteggiamento contrario ai principi democratici e civili, sottolineando l’importanza di rispettare le opinioni altrui. La sua presa di posizione invita alla riflessione sul valore del rispetto e della tolleranza nel confronto pubblico e politico.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà a Giorgio Gori per il grave atto di violenza subito. Impedire a qualcuno di parlare non è mai civile né democratico. Serve respingere con fermezza questo clima di odio e ogni forma di intolleranza. La politica deve alzare le difese”. Lo scrive su X Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Pd. Tempo Scooter tra i semafori pedonali: i pulsanti funzionano o no? Cosa ha scoperto Giovanni Calvario a Come States? Netflix, narcisismo e soft-power americano . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Manzi (Pd), 'solidarietà a Gori, no clima odio e intolleranza'

Mo: Russo, 'ancora intolleranza, basta con l'odio'In un contesto di crescente tensione, si evidenzia la necessità di rispetto e tolleranza nelle manifestazioni pubbliche.

Cartello con minacce di morte davanti alla sede di Fratelli d'Italia: "Clima di odio e intolleranza"Un cartello con minacce di morte è stato affisso davanti alla sede di Fratelli d'Italia in via Naviglio a Faenza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MO, D’Attorre (Pd): a Ca’ Foscari atto di prevaricazione e intolleranza, solidarietà a FianoCiò che è avvenuto ieri all’Università Ca’ Foscari di Venezia è totalmente inaccettabile. Nessuno ha il diritto di impedire con atti di prevaricazione e intolleranza il confronto e la libera ... partitodemocratico.it

**Mo: Pd, 'solidarietà forze ordine, no strumentalizzazioni per sminuire mobilitazione'**Roma, 22 set. (Adnkronos) - La mobilitazione di tanti giovani, studenti e lavoratori che chiedono al governo italiano di agire per bloccare Netanyahu, non può e non deve associata a episodi di ... iltempo.it

Messaggio di solidarietà ai siciliani da parte dei S.A.R. Emanuele Filberto di Savoia - facebook.com facebook