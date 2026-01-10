Mo | Russo ' ancora intolleranza basta con l' odio'

In un contesto di crescente tensione, si evidenzia la necessità di rispetto e tolleranza nelle manifestazioni pubbliche. La solidarietà alla redazione de 'Il Giornale' e alla giornalista Giulia Sorrentino sottolinea l’importanza di contrastare ogni forma di insulti e intimidazioni. Promuovere un dialogo civile e rispettoso rappresenta un passo fondamentale per una convivenza pacifica e democratica.

