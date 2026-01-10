Mo | Russo ' ancora intolleranza basta con l' odio'

In un contesto di crescente tensione, si evidenzia la necessità di rispetto e tolleranza nelle manifestazioni pubbliche. La solidarietà alla redazione de 'Il Giornale' e alla giornalista Giulia Sorrentino sottolinea l’importanza di contrastare ogni forma di insulti e intimidazioni. Promuovere un dialogo civile e rispettoso rappresenta un passo fondamentale per una convivenza pacifica e democratica.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Solidarietà alla redazione de 'Il Giornale' e alla giornalista Giulia Sorrentino per gli insulti e le intimidazioni subite al corteo pro-Pal a Milano. Ennesima prova di intolleranza e violenza verbale che non può essere tollerata in una democrazia. Basta con l'odio!". Così Paolo Emilio Russo, deputato e responsabile dei rapporti con la stampa nazionale di Forza Italia, su X. 🔗 Leggi su Iltempo.it

