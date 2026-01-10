Mo | Russo ' ancora intolleranza basta con l' odio'
In un contesto di crescente tensione, si evidenzia la necessità di rispetto e tolleranza nelle manifestazioni pubbliche. La solidarietà alla redazione de 'Il Giornale' e alla giornalista Giulia Sorrentino sottolinea l’importanza di contrastare ogni forma di insulti e intimidazioni. Promuovere un dialogo civile e rispettoso rappresenta un passo fondamentale per una convivenza pacifica e democratica.
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Solidarietà alla redazione de 'Il Giornale' e alla giornalista Giulia Sorrentino per gli insulti e le intimidazioni subite al corteo pro-Pal a Milano. Ennesima prova di intolleranza e violenza verbale che non può essere tollerata in una democrazia. Basta con l'odio!". Così Paolo Emilio Russo, deputato e responsabile dei rapporti con la stampa nazionale di Forza Italia, su X. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Mo: Gelmini, 'da Hannoun ancora odio e antisemitismo'
Leggi anche: Mo: La Russa, 'piena solidarietà a Fiano, non abbassare guardia di fronte a intolleranza'
Farmacia Russo Cosenza.it - Consegna a Domicilio- SHOP Online - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.