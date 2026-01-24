Missiroli ritira le dimissioni il Pd lo sfiducia | per giorni il partito ha sbandato Poi anche la fronda si è arresa

A Cervia, la recente crisi politica ha scosso la comunità, segnando un momento di incertezza e tensione. Dopo il ritiro delle dimissioni di Missiroli e la sfiducia del Pd, la situazione si presenta complessa e articolata. La città si trova a dover fare i conti con un quadro politico in evoluzione, in un contesto che richiede attenzione e analisi approfondite.

Cervia (Ravenna), 24 gennaio 2026 – Ancora una volta Cervia si risveglia sotto choc. Una città stordita, sospesa tra incredulità e tensione, travolta da una crisi politica che esplode nel giro di poche ore. Al mattino l’illusione della fronda Pd, che sosteneva il ripensamento di Mattia Missiroli a ritirare le dimissioni da sindaco, nel pomeriggio il crollo. L’esultanza per le dimissioni ritirate, poi il post rimosso. Eppure Ercole Massari, un ex presidente del consiglio comunale e tra i suoi sostenitori più accesi, esultava sui social, pubblicando una foto accanto a Missiroli e rivendicando senza esitazioni la scelta del sindaco, indagato per maltrattamenti alla moglie, di ritirare le dimissioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Missiroli ritira le dimissioni, il Pd lo sfiducia: per giorni il partito ha sbandato. Poi anche la fronda si è arresa Cervia, il sindaco Missiroli ritira le dimissioniIl sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato il ritiro delle dimissioni, confermando la volontà di continuare il suo mandato. Missiroli ritira le dimissioni da sindaco di Cervia: "Lo faccio per la città". E annuncia: "Tortura mediatica, 116 querele"Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha deciso di ritirare le dimissioni presentate a gennaio, confermando la volontà di continuare il suo mandato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Cervia, il Sindaco Mattia Missiroli ritira le dimissioni: Su di me gogna mediatica; Mattia Missiroli ritira le dimissioni: bufera politica a Cervia; Missiroli ritira le dimissioni da sindaco di Cervia: Lo faccio per la città. E annuncia: Tortura mediatica, 116 querele; Cervia, il sindaco Missiroli ritira le dimissioni ma il Pd lo sfiducia: Elezioni nella prima finestra utile. E lui: Scelta non giusta. Cervia, il Sindaco Mattia Missiroli ritira le dimissioni: Su di me gogna mediaticaLeggi su Sky TG24 l'articolo Cervia, il Sindaco Mattia Missiroli ritira le dimissioni: 'Su di me gogna mediatica' ... tg24.sky.it Il sindaco di Cervia ritira le dimissioni e querela tutti. Il Pd lo scaricaMissiroli indagato per maltrattamenti, respinta la richiesta di misura cautelare, 'proseguo nel mandato per senso di responsabilità' (ANSA) ... ansa.it TRA POCO Il nostro tg in onda su Rai Tre e canale 811. I TITOLI SINDACO SFIDUCIATO Colpo di scena nel Comune di Cervia. Il sindaco Missiroli, indagato per maltrattamenti, ritira le dimissioni, ma è sfiduciato dai consiglieri del Pd che si dimettono in blo - facebook.com facebook Il sindaco Missiroli ritira le dimissioni ma il Pd lo sfiducia: «Elezioni nella prima finestra utile». E lui: «Scelta non giusta» x.com

