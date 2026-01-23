cervia il sindaco missiroli ritira le dimissioni

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato il ritiro delle dimissioni, confermando la volontà di continuare il suo mandato. L’architetto di 44 anni, esponente del Partito Democratico, aveva presentato le dimissioni lo scorso 5 gennaio in seguito a una vicenda legata a presunti maltrattamenti familiari. Con questa decisione, Missiroli intende rafforzare il suo impegno nel ruolo di primo cittadino e nella comunità locale.

AGI - Mattia Missiroli, architetto di 44 anni ed esponente del Partito democratico, ha ritirato questa mattina le dimissioni dalla carica di sindaco di Cervia, nel Ravennate, che le aveva annunciate lo scorso 5 gennaio dopo la vicenda sui presunti maltrattamenti alla moglie. Il Riesame respinge la richiesta del carcere avanzata dalla Procura . La scelta arriva a seguito della decisione del Tribunale del Riesame di Bologna, che nei giorni scorsi ha respinto l a richiesta avanzata dalla Procura di Ravenna di disporre la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, nell’ambito dell’ inchiesta aperta per quella vicenda. 🔗 Leggi su Agi.it

