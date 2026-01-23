Missiroli ritira le dimissioni da sindaco di Cervia | Lo faccio per la città E annuncia | Tortura mediatica 116 querele

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha deciso di ritirare le dimissioni presentate a gennaio, confermando la volontà di continuare il suo mandato. In una nota, ha spiegato che la scelta è motivata dall’interesse della città. Missiroli ha anche denunciato una

Colpo di scena nella vita politica di Cervia: allo scadere dei venti giorni previsti dalla legge, il sindaco Mattia Missiroli ha deciso di ritirare le dimissioni rassegnate all'inizio di gennaio, annunciando la volontà di proseguire il mandato. La scelta arriva dopo gli sviluppi dell'inchiesta. Mattia Missiroli ritira le dimissioni: bufera politica a Cervia. Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha deciso di ritirare le proprie dimissioni, inizialmente presentate e ora revocate durante una mattinata caratterizzata da tensioni politiche. Cervia, Mattia Missiroli firma le dimissioni da sindaco: cosa succede nei prossimi giorni. A Cervia, Mattia Missiroli ha presentato ufficialmente le proprie dimissioni da sindaco. Indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie, aveva fatto un passo indietro. Ma ora, dopo la decisione del Riesame di bocciare la richiesta di arresto per lui, si riprende la sedia da primo cittadino. Il sindaco Missiroli ritira le dimissioni: «Ho preparato 116 querele per diffamazione aggravata a mezzo social network». Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ritira le dimissioni che aveva formalizzato il 5 gennaio scorso. Cervia. "Nessuna richiesta a Missiroli di ritirare le dimissioni". Il segretario Dalmonte: "Il Pd è unito". Di fronte alle notizie legate alle indagini per violenze nei confronti della moglie, il sindaco Missiroli si è dimesso il 23 dicembre.

