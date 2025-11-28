Mirabella Eclano AV | i Carabinieri sequestrano oltre 220 grammi di hashish nascosti in un muro
Mirabella Eclano, Carabinieri scoprono oltre 220 grammi di hashish nascosti in un muro. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, e nell’ambito del più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto nel capoluogo irpino. In tale ambito, nella tarda serata di ieri, a Mirabella Eclano, nel corso di specifici servizi, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno notato una strana intercapedine ricavata in un muro di contenimento, all’interno della quale era accartocciato materiale di risulta come a voler occultare qualcosa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
