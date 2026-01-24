MIO | Memories In Orbit la recensione

MIO: Memories In Orbit è un’esperienza che esplora il contrasto tra tecnologia e natura. La scena si apre su un’astronave abbandonata, ancora operativa per inerzia, e su un piccolo androide che si muove tra rovine meccaniche e ambienti naturali in ripresa. Questo racconto invita a riflettere sulla memoria e sulla vita che si rinnova, in un ambiente sospeso tra passato e rinascita.

Un'astronave gigantesca, abbandonata, che continua a funzionare per inerzia. Un androide minuscolo, che si muove tra rovine meccaniche e natura che si riprende gli spazi. MIO: Memories in Orbit parte da qui: un metroidvania sviluppato da Douze Dixièmes e pubblicato da Focus Entertainment, ambientato nel Vessel, un'"arca" alla deriva in cui ogni bioma è un tassello di un mistero più grande, e dove l'atmosfera conta quanto ciò che non viene detto. Più che raccontare tutto a voce alta, MIO preferisce sussurrare: costruisce il suo fascino sulla scoperta, sulla sensazione di attraversare un luogo che ha una storia e che te la lascia addosso a frammenti.

