MIO | Memories In Orbit riceve un nuovo trailer con la data di uscita

Oggi, Focus Entertainment e Douze Dixiemes sono lieti di annunciare la data di uscita del loro prossimo gioco MIO: Memories In Orbit. Il metroidvania spaziale arriverà il 20 gennaio 2026, come annunciato in un nuovo trailer durante il PC Gaming Show. I preordini sono aperti ora per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, con uno sconto del 10% per tutti i giocatori che lo acquisteranno in anteprima. La demo è ancora disponibile su Steam e sul Microsoft Store. Videogiochi come artigianato da uno studio francese Il gioco è sviluppato da Douze Dixièmes, un piccolo studio francese precedentemente noto per il suo acclamato debutto, Shady Part of Me. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - MIO: Memories In Orbit riceve un nuovo trailer con la data di uscita

