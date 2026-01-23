Focus Entertainment e Douze Dixièmes presentano l’accolade trailer di MIO: Memories in Orbit, un’occasione per condividere le parole della stampa che hanno riconosciuto il valore del gioco. Questa iniziativa sottolinea il positivo riscontro ricevuto, evidenziando l’apprezzamento della critica nel contesto di un prodotto che si distingue per la sua qualità.

Focus Entertainment e Douze Dixièmes celebrano oggi il successo di critica di MIO: Memories in Orbit con l’ accolade trailer. Caratterizzato da una direzione artistica particolare e da una colonna sonora originale avvincente, questo metroidvania di produzione francese ha riscosso un grande successo presso la critica internazionale, ottenendo un punteggio Metacritic di 83100. MIO: Memories in Orbit è stato lanciato il 20 gennaio ed è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch (entrambe le generazioni) e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Il gioco è disponibile anche dal day one su Xbox Game Pass e funziona perfettamente su Steam Deck. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - MIO: Memories in Orbit riceve l’accolade trailer con le citazioni della stampa

Leggi anche: MIO: Memories In Orbit riceve un nuovo trailer con la data di uscita

Leggi anche: Caparezza, “Orbit Orbit” al #1 posto della Top 100 Album & Compilation

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: MIO: Memories in Orbit | Recensione; MIO: Memories in Orbit, la recensione di un metroidvania tra sci-fi e misticismo; Recensione - MIO: Memories in Orbit; MIO: Memories in Orbit – Recensione.

MIO: Memories in Orbit, la recensione di un metroidvania tra sci-fi e misticismoQuello dei metroidvania continua ad essere un genere estremamente cavalcato, una sorta di terra promessa per software house di piccole e medie dimensioni che, nell'intelligibilità di pilastri e regole ... msn.com

MIO: Memories in Orbit – Guida ai trofeiMIO: Memories in Orbit è una piccola perla. Volete scoprirne tutti i segreti? Ecco a voi la nostra guida ai trofei! 4news.it

Ottimi voti per Mio: Memories in Orbit Lo sto giocando in sti giorni e merita tantissimo! Lo consiglio a tutti! Sarà uno dei miei preferiti ho già fatto 6 boss! Ambientazioni e musiche fantastiche! Un metroidvania pazzesco! - facebook.com facebook

DAGOGAMES BY FEDERICO ERCOLE - 'MIO MEMORIES IN ORBIT' È UNA MERAVIGLIA POLICROMATICA IN DUE DIMENSI x.com