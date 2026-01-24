Minneapolis agente federale spara a un uomo e lo uccide Il governatore Walz | Trump fermi raid Ice

Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo a Minneapolis, secondo quanto comunicato dal governatore del Minnesota, Tim Walz. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e politica, con richieste di chiarezza e responsabilità. Nel frattempo, Walz ha invitato Trump a fermare i raid dell’Ice, evidenziando le tensioni legate alle operazioni di immigrazione nell’area.

Un agente federale ha sparato a un uomo a Minneapolis. Lo ha reso noto il governatore del Minnesota, Tim Walz. “Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un’altra orribile sparatoria da parte di agenti federali questa mattina”, ha scritto Walz su ‘X’. “Il Minnesota ne ha abbastanza. E’ disgustoso. Il presidente deve porre fine a questa operazione. Migliaia di agenti violenti e inesperti vanno tirati fuori dal Minnesota. Subito”, ha affermato. La Cbs News riferisce che i funzionari della città di Minneapolis hanno dichiarato di essere a conoscenza di una sparatoria segnalata in Nicollet Avenue e 27th Street, sul lato sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Minneapolis continuano le proteste dopo che un agente dell’ICE ha ucciso una manifestante. Il Pentagono ha ordinato a circa 1.500 soldati statunitensi di base in Alaska di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota. Il presidente Trump aveva x.com