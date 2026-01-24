Un'infermiera di 37 anni è stata uccisa da un agente federale a Minneapolis, secondo fonti del Dipartimento per la sicurezza interna. La vittima avrebbe avuto un'arma da fuoco al momento dell'intervento. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con l'ex presidente Trump che accusa il sindaco e il governatore di incitare le proteste. La notizia è ancora in fase di sviluppo e richiede attenzione ai dettagli ufficiali.

Due funzionari del Dipartimento per la sicurezza interna hanno dichiarato alla Cbs News che la persona colpita aveva un’arma da fuoco. Il presidente Donald Trump accusa il sindaco di Minneapolis Jacob Frey e il governatore del Minnesota Tim Walz: “Stanno incitando all’insurrezione con la loro retorica pomposa, pericolosa e arrogante! Invece, questi ipocriti sciocchi politici dovrebbero cercare i miliardi di dollari che sono stati rubati al popolo del Minnesota e degli Stati Uniti d’America”. Ricorda che “12mila criminali immigrati clandestini, molti dei quali violenti, sono stati arrestati e portati via dal Minnesota” e condivide sul suo social Truth la foto di quella che sarebbe la pistola dell’uomo ucciso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Minneapolis: agente federale spara e uccide infermiere 37enne. Trump: “Sindaco e governatore incitano la protesta”

Agente federale uccide un infermiere 37enne, monta la rabbia a MinneapolisUn agente federale ha causato la morte di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, infermiere a Minneapolis, durante un intervento delle autorità dell’immigrazione.

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il governatore Walz: “Trump fermi raid Ice”Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo a Minneapolis, secondo quanto comunicato dal governatore del Minnesota, Tim Walz.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Usa, ancora tensioni a Minneapolis: agente federale spara e ferisce un immigrato; Agente dell’ICE spara di nuovo a Minneapolis; Minneapolis, agente federale spara e ferisce un immigrato; Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco.

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il ministero degli Interni Usa: «Era armato con una pistola»Aveva 51 anni l'uomo l'ucciso oggi a Minneapolis da un agente federale dell'Ice. Lo riporta l'emittente Cbs News citando la cartella clinica dell'ospedale ottenuta dall'Ap. Al momento la vittima non è ... ilmattino.it

Minneapolis, agente federale spara e uccide un uomo. Il ministero degli Interni Usa: «Era armato con una pistola»Un agente federale ha aperto il fuoco su un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis. ilmessaggero.it

Un agente federale uccide un uomo a Minneapolis. Walz attacca la Casa Bianca, scontri tra manifestanti e forze federali dopo la sparatoria. - facebook.com facebook

Un agente federale ha aperto il fuoco su un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis. Nelle immagini pubblicate sui social media si vedono agenti circondare e percuotere un uomo all'angolo tra Nicollet Avenue e 26th Street. Poi vengono sparati x.com