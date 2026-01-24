agente federale uccide un infermiere 37enne monta la rabbia a minneapolis

Un agente federale ha causato la morte di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, infermiere a Minneapolis, durante un intervento delle autorità dell’immigrazione. L’incidente ha suscitato reazioni di indignazione nella comunità locale. La vicenda è ancora oggetto di indagine, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle circostanze dell’accaduto.

L’uomo ucciso a Minneapolis, nel Minnesota, dagli agenti dell’immigrazione si chiamava Alex Jeffrey Pretti, aveva 37 anni. Ex studente della University of Minnesota, era un infermiere e non aveva precedenti penali. Lo riporta il quotidiano Minnesota Star Tribune. E’ morto colpito al petto, a bruciapelo. E’ la seconda vittima nella città del Minnesota, dopo la manifestante Renee Good, mentre nei giorni scorsi un altro cittadino era rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco dei federali, terzo episodio in un mese. Cresce il risentimento della popolazione locale Ad accrescere il risentimento della popolazione locale, che venerdì ha marciato in città dopo la proclamazione di uno sciopero generale, anche gli arresti di bambini figli di immigrati: l’ultimo é quello di una bimba di due anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

