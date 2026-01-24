Minacciata per strada col coltello Un residente dà l’allarme e mette in fuga il rapinatore

Un residente ha allertato le forze dell’ordine dopo aver assistito a una tentata rapina in strada, dove un uomo aveva minacciato una donna con un coltello per sottrarle la borsa. La vittima ha opposto resistenza, attirando l’attenzione di un vicino che ha fatto scappare il rapinatore. L’intervento tempestivo ha impedito che si concretizzasse il colpo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di sicurezza.

Aveva avvicinato una donna per strada, puntandole un coltello e cercando di strapparle la borsa. La vittima aveva resistito, gridato e chiesto aiuto, fino ad attirare l’attenzione di una persona che si era affacciata alla finestra, ed era riuscita a mettere in fuga il rapinatore a mani vuote. Per quell’aggressione, avvenuta il 7 gennaio 2023, ora Luca Luigi Cena, 46 anni domiciliato a Cantù, ha patteggiato un anno e due mesi di condanna, difeso dall’avvocato Annalisa Abate, davanti al Gup di Como Walter Lietti, dove è finito con l’accusa di tentata rapina aggravata dall’uso del coltello, e di porto di arma in luogo pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

