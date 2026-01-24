Milano incidente a catena tra auto e mezzo Amsa | morto un 46enne

Nella prima mattinata di oggi, a Milano, si è verificato un incidente a catena tra alcune auto e un mezzo Amsa in via Filiberto. L’incidente, avvenuto poco dopo le cinque, ha coinvolto diversi veicoli e ha causato il decesso di un uomo di 46 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo Amsa non avrebbe rispettato la precedenza, contribuendo all’incidente.

Milano si è svegliata con un grave incidente mortale avvenuto nelle prime ore di sabato 24 gennaio lungo corso Sempione. Intorno alle cinque, un violento scontro ha coinvolto tre veicoli, causando la morte di un uomo di 45 anni. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il mezzo Amsa non avrebbe dato la precedenza all'auto di grossa cilindrata che arrivava da destra. L’impatto è stato violento: l’auto è stata trascinata per diversi metri, abbattendo un semaforo prima di finire contro una seconda vettura che viaggiava in senso opposto., Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati due ambulanze e un’automedica del 118. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Incidente in corso Sempione, morto un uomo. Coinvolto un mezzo Amsa

Incidente in corso Sempione a Milano, un morto e due feriti: coinvolte due auto e un camioncino Amsa

