Incidente in corso Sempione a Milano tra mezzo Amsa e due auto | un morto e due feriti

(Adnkronos) – Gravissimo incidente oggi, sabato 24 gennaio, in corso Sempione a Milano. Un 46enne è morto poco prima delle 5.30 in uno scontro tra un mezzo dell'Amsa, che gestisce la raccolta dei rifiuti e una Bmw all'incrocio con via Emanuele Filiberto. A seguito dell'impatto, l'auto è finita contro un semaforo, abbattendo dei pali della segnaletica verticale e ha terminato la sua corsa contro un'altra vettura che proveniva dalla direzione opposta. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida dell'auto, un 46enne, che ha perso la vita. Il conducente dell'Amsa è stato trasportato in codice giallo al San Carlo; l'uomo alla guida del terzo veicolo, originario degli Emirati Arabi, è rimasto illeso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

