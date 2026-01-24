milano scontro con il camion dei rifiuti un morto e 2 feriti in corso sempione

Nella prima mattinata di oggi, un grave incidente a Milano, in Corso Sempione, ha coinvolto un veicolo e un camion dei rifiuti, causando un morto e due feriti. L'incidente si è verificato nelle prime ore del giorno, generando immediatamente un intervento di emergenza nella zona nord della città. Le autorità stanno ancora conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Incidente a Milano in Corso Sempione, un morto e due feriti nello scontro con il.

Due feriti nello scontro fra un furgone e un camion compattatore dei rifiutiNella mattina del 12 gennaio, lungo la provinciale 3 a Orentano, si è verificato uno scontro tra un furgone e un camion compattatore dei rifiuti.

Incidente in corso Sempione: un morto e due feriti. Coinvolte due auto e un camioncino AmsaUn incidente si è verificato questa mattina in corso Sempione a Milano, coinvolgendo due auto e un camioncino Amsa.

Milano, schianto in corso Sempione: 45enne in auto muore dopo l'urto con un mezzo dell'AmsaSecondo le prime ricostruzioni il mezzo Amsa non avrebbe rispettato la precedenza. La vittima ha 45 anni. Coinvolto un terzo veicolo ... milano.corriere.it

