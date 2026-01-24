Incidente in corso Sempione | un morto e due feriti Coinvolte due auto e un camioncino Amsa

Un incidente si è verificato questa mattina in corso Sempione a Milano, coinvolgendo due auto e un camioncino Amsa. L’incidente ha causato un decesso e due feriti. La polizia locale sta intervenendo per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.

Milano, 24 gennaio 2026 – Tragico incidente nella primissima mattinata di oggi, sabato 24 gennaio in corso Sempione a Milano. Un uomo di 45 anni è morto e altri due sono rimasti feriti nello scontro delle 5.10 che ha coinvolto tre veicoli, tra cui un camioncino dell'Amsa, vicino all'incrocio con via Biondi, a due passi da piazza Firenze. Un morto e due feriti. Il quarantacinquenne italiano, che viaggiava a bordo di una delle due macchine, è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato al Fatebenefratelli, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto.

