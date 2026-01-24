Muore in un incidente l'ex bodyguard di Alberto Genovese | chi era Simone Bonino e cosa faceva a terrazza Sentimento

Simone Bonino, 45 anni, è deceduto in un incidente avvenuto in corso Sempione a Milano. Ex guardia del corpo di Alberto Genovese, Bonino era noto per il suo passato nel settore della sicurezza. La sua morte solleva domande sulla sicurezza e sul contesto in cui si trovava al momento dell’incidente, in un’area di grande affluenza cittadina.

Si chiamava Simone Bonino il 45enne che ha perso la vita nell'incidente in corso Sempione a Milano. Bonino era l'ex guardia del corpo di Alberto Genovese, l'imprenditore condannato per le violenze e gli abusi di Terrazza sentimento.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

