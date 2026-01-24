Milano ferisce con machete due 19enni in metro | arrestato ragazzo di 14 anni

Un ragazzo di 14 anni di Milano è stato arrestato dopo aver ferito due 19enni in metropolitana con un machete. L’episodio ha suscitato preoccupazione per la presenza di armi e la violenza tra i giovani. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza pubblica.

Un machete e la violenza. Queste le armi che un ragazzo di appena 14 anni di Milano porta con sé in giro per la città senza un apparente motivo. Nessuna motivazione, almeno per il momento, come quella alla base dell’aggressione consumatasi nel mezzanino del metrò di Cadorna, dove il tutto prende inizio intorno alle 21.30. Da un lato due ragazzi, due giovani di 19 anni provenienti dalla Sicilia, dall’altro l’aggressore residente in zona Forze Armate e nessun precedenti alle spalle. La scintilla a far scoppiare la violenza? Lo scontro verbale che sembra aver avuto inizio per voce del minorenne che posa lo sguardo sui due a bordo della metropolitana “scegliendoli” come vittime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, ferisce con machete due 19enni in metro: arrestato ragazzo di 14 anni Leggi anche: Milano, arrestato 19enne ecuadoriano per violenza sessuale su due minori di 15 e 16 anni, scelte in metro, pedinate e abusate - VIDEO Leggi anche: Umbria, gira con il machete lungo il corso e ferisce due persone per rapinarle Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milano, due arresti per spaccio e sequestri di droga e armi.Gli agenti del Commissariato Bonola hanno fermato un uomo di 46 anni in via Martino Bassi mentre i poliziotti del Lorenteggio hanno fermato una donna di 62 anni. Articolo nei commenti. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.