Il primo episodio si è verificato lo scorso 12 agosto a Bussero, comune nell'hinterland est di Milano, il secondo il 19 settembre nella periferia di Milano A Milano un 19enne ecuadoriano è stato arrestato e posto ai domiciliari per violenza sessuale ai danni di due minori di 15 e 16 anni. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, arrestato 19enne ecuadoriano per violenza sessuale su due minori di 15 e 16 anni, scelte in metro, pedinate e abusate - VIDEO

Leggi anche: Milano, 19enne arrestato per aver violentato due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa

Leggi anche: Choc a Milano, 19enne in manette per aver stuprato due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milano: due minorenni pedinate e violentate, arrestato 19enne; Milano, arrestato 19enne per due casi di violenza sessuale su minori; Milano, arrestato 19enne per due casi di violenza sessuale su minori; Milano, 19enne arrestato per aver violentato due ragazzine: sceglieva le sue vittime in metro.

Milano, 19enne arrestato per violenza sessuale su due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa - Il ragazzo ecuadoriano accusato di un’aggressione a Bussero e un’altra a Milano: riconosciuto per il monopattino arancione e il cappellino da baseball. msn.com